حسبلاوي.. نتوقع تسجيل 61 ألف مريض بالسرطان في سنة 2025

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي،أن مصالحه تتوقع تسجيل 61 ألف حالة إصابة بمرض السرطان في سنة 2025.

وأوضح حسبلاوي، إلى أن الإحصائية المقدمة من قبل السجل الوطني تشير إلى تزايد مستمر في نسبة تسجيل داء السرطان.

حيث تم تسجيل إصابة أكثر من 41 ألف حالة في سنة 2015 والعدد في ارتفاع إلى 49 حالة في سنة 2020.

منوها في السياق ذاته إلى استمرار وصول الوباء السرطان إلى 61.000 حالة في 2025.

وحذر الوزير حسبلاوي في تصريحات صحفية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسرطان بالعاصمة، من تفاقم السرطانات في الجزائر.

فيما كشف الوزير عن إنشاء 4 مراكز علاج جديدة عبر الوطن، بما يرفع عدد المراكز إجمالا إلى 17 مركزاً عبر الوطن.