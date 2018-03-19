“حسن ساس” :”لا أحد تكلم على الإعتداء الذي تعرض له فيغولي”

أبدى الأسطورة التركية “حسن ساس” غضبه من التدخلات العنيفة التي تعرض لها الدولي الجزائري، سفيان فيغولي خلال الداربي أمام “فينرباتشي”.

وصرح المُساعد الحالي لـ”فاتح تيريم” :”الجميع يقول بأن غلطة سراي إستفاد من مُساعدة الحكم، مُتناسين الأخطاء التي لم نستفد منها”.

وواصل :”لا أحد تكلم عن الإعتداء العنيف الذي تعرض له سفيان فيغولي من طرف ميميت إيكيسي، ومُخالفات أخرى كثيرة”.

وبعثت القمة بين “السيم بوم” و”الكناري” والتي إنتهت بالتعادل السلبي، المنافسة على اللقب قبل 8 أسابيع عن ختام المُنافسة الرسمية.