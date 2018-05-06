حسين بن حاج وياسمين عماري خارج منافسة “ذا فويس”

خرج المتسابق الجزائري “حسين بن حاج” من برنامج “ذا فويس” بعد منافسة صعبة مع المغربي عصام سرحان.

وكان الشاب قدم أغنية “نوكل عليك ربي” لصابر الرباعي، بينما أدّى المشترك المغربي عصام سرحان أغنية “برضاك” لكوكب الشرق أم كلثوم.

والتي ساعدته للتأهل إلى المرحلة النهائية.

وبعدها قدّم الثنائي أغنية “ما بلاش” مع مدربهم محمد حماقي الّذي تعهد أمام الجمهور بأن يقدم كل الدعم الذي يستطيعه لحسين بن حاج.

من جهة أخرى، غادرت الفنانة ياسمين عماري منافسة ذا فويس في نسخته الفرنسية بعد أن تأهّلت إلى الدور النصف نهائي.

يشار إلى لأنّ، الفنانان خرجا من المنافستان، بسبب نقص تصويت الجمهور.