حشود: “مازمبي ليس فريقا مرعبا وهذا هو مفتاح تأهل العميد”

الرياضة
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حشود: “مازمبي ليس فريقا مرعبا وهذا هو مفتاح تأهل العميد”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدافع مولودية الجزائر عبد الرحمان حشود، أمله في تأهل فريقه إلى جانب وفاق سطيف للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح عبد الرحمان حشود للإذاعة الوطنية: “مجموعتنا متكافئة، وكل الفرق لديها حظوظ في التأهل، شخصيا أتمنى أن نتأهل نحن ووفاق سطيف”.

وأضاف: “نملك لاعبين يملكون تجربة في هذه المنافسة على غرار قراوي، دمو، وشاوشي، أتمنى أن نستغل خبرتهم في تحقيق التأهل”.

وتابع: “لا أعتبر مجموعتنا مجموعة الموت، مازامبي ليس ذلك الفريق الذي كان يرعب المنافسين في السابق، والمولودية استعادت هيبتها هذا الموسم”.

وبخصوص مفتاح التأهل أضاف حشود: “مفتاح التأهل هو الفوز بأول مباراة لنا في ملعب “5 جويلية”، وأتمنى تجاوز عقدة الفوز في إفريقيا”.


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