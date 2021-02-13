حصريا.. إنتاج لقاح سبوتنيك v محليا من طرف مجمع صيدال

منحت وزارة الصناعة الصيدلانية حصرية إنتاج اللقاح سبوتنيك v المضاد لفيروس كورونا للمجمع العمومي صيدال وذلك بالشركة مع روسيا.

وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد لوأج أن تصنيع اللقاح ضد كورونا سيكونا محليا بالشراكة مع روسيا البلد المنتج.

وأكد وزير الصناعة الصيدلانية الإنتاج سيكون حصريا من قبل المجمع الصيدلاني العمومي “صيدال”.

وصرح الوزير أن صندوق الاستثمار الروسي المسوّق للقاح سبوتنيك v حدد 3 منذ ثلاثة اشهر بعض البلدان من بينها الجزائر.

وذلك لإمتلاك الجزائر القدرات لإنتاج هذا اللقاح بالنسبة لمنطقة إفريقيا و الشرق الاوسط، يضيف الوزير.

وهذا مع تزايد الطلب العالمي على اللقاحات ما يدفع البلدان المصنعة له لإنتاجه في بلدان أخرى للاستجابة للطلب

وفي ذات السياق قال الوزير “قمنا نحن من جهتنا منذ عشرة ايام بالرد الإيجابي على هذا الاختيار”، موضحا ان هذا القرار ”

أضاف الوزير قمنا بالعديد من المشاروات بين وزارة الصناعة الصيدلانية و الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.

كما تم التشاور مع وخبراء من روسيا ممثلين عن صندوق الاستثمار الروسي ومعهد غاماليا.

ليتم تزويد الجزائر بأرضية تقنية تتضمن المعطيات التقنية اللازمة لصناعة اللقاح، يشير الوزير.

ويتم الدرسة بين الجانبين مراحل الإنتاج والإمكانيات المادية والبشرية التي يجب وضعها للانطلاق في الإنتاج المحلي للقاح.

وبخصوص إختيار مجمع صيدال قال الوزير أن الإختيار جاء نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي يحوزها المجمع.

كما ان صيدال يتوفر على قدرات إنتاج اللقاح انطلاقا من المادة الخام التي سيوفرها الجانب الروسي.

يهدف الطرفين إلى انتاج المادة الخام كذلك في الجزائر ما يجعل منه منتوج مصنع محليا بنسبة 100 بالمائة.

وخلال الاسبوع الماضي تم إنشاء لجنتين، الاولى تهتم بما يجب وضعه من إمكانيات صناعية للانطلاق في إنتاج اللقاح.

بينما اللجنة الثانية مختصة في تقنية البيوتكنولوجية وما يجب توفيره لصناعة المادة الخام بالجزائر.