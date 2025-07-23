حصري للنهار: DJ SNAKE لن يحيي حفله في الجزائر يوم 22 أوت كما رُوّج

علمت “النهار” من مصادر موثوقة أن الحفل المنتظر للفنان العالمي ذو الأصول الجزائرية DJSNAKE لن يُقام بتاريخ 22 أوت الجاري بملعب ”نيلسون مانديلا” ببراقي بالعاصمة

وكانت قد تداولت بعض الصفحات والمصادر معلومات تشير إلى أن سعر التذكرة لحضور هذا الحفل الخيالي سيصل إلى 40 ألف دينار جزائري، غير أن مصادرنا أكدت أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.

وفي انتظار التأكيد الرسمي، يُرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن تاريخ ومكان جديدين لإقامة حفل هذا النجم العالمي الذي يحظى بشعبية كبيرة داخل وخارج الجزائر.