حجزت مصالح الشرطة بولايات جنوب غربي 7.90 قناطير من الكيف المعالج و 6.832 قرص مهلوس خلال 2017.

واحصت 254 قضية حيازة ومتاجرة غير شرعية بالمخدرات تورط فيها 401 شخص.

حسبما كشف العميد الأول للشرطة داود محند شريف في حصيلة سنوية لنشاطات مصالح الأمن لولايات بشار وأدرار وتندوف.

بخصوص مكافحة الجريمة الإلكترونية كشف عن معالجة 78 قضية عبر الجنوب الغربي

بالوطني بنسبة إنجاز تصل إلى 85.89 في المائة.

وخلال نفس الفترة، تمت معالجة ما مجموعه 3.195 قضية من قبل ذات المصالح

الأمنية .

من ضمنها 1.206 حالة اعتداء على الممتلكات و1.004 قضية مساس بالأشخاص

والتي تورط فيها 3.436 شخصا من بينهم 200 إمرأة و162 قاصر.

وسجلت منطقة الجنوب الغربي في ذات الفترة كذلك مقتل 20 شخصا وجرح 396

آخر في 350 حادث مرور .