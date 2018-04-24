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حطاب: “الجمعية العامة للفاف كانت عرسا ديمقراطيا”

الرياضة
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حطاب: “الجمعية العامة للفاف كانت عرسا ديمقراطيا”
بقلم سميرة.ل

اعتبر وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، الجمعية العامة العادية للفاف التي جرت أمس بمركز سيدي موسى التقني، عرسا ديمقراطيا.

الوزير حطاب وخلال حضوره افتتاح لقاء البلدان العربية حول استخدام الرقمية في محاربة العنف وسط الشباب، اليوم الثلاثاء بفندق دار الضياف.

أكد سعادته بالدمقراطية التي شهدتها الجمعية العامة للفاف وقال: “الجمعية العامة للفاف كانت عرسا كرويا”.

وأضاف: “لقد حان الوقت لوضع الخلافات جانبا والتفكير في مصلحة كرة القدم الجزائرية”.

وشهدت الجمعية العامة للفاف حضور الرئيس السابق محمد روراوة، الذي صوت بنعم على التقريرين الادبي والمالي لزطشي.

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