حطاب: “حان وقت عودة الخضر للإستقبال بملعب 19 ماي”

أكد وزيرالشباب والرياضة، محمد حطاب، أن ملعب 19 ماي بعنابة، تحفة معمارية، بإمكانه احتضان مباريات الخضر من جديد، شرط إجراء بعض الترميمات به.

وصرح الوزير محمد حطاب لتلفزيون “النهار”: “ملعب 19 ماي تحفة معمارية، يملك كل المواصفات، التي تؤهله لإحتضان مباريات المنتخب الوطني، شرط إجراء بعض الترميمات”.

وأضاف: “المنتخب الوطني، يجوب حاليا كل ولايات الوطن، ولم لا ولاية عنابة مستقبلا، بعد تحسين أرضية الملعب”.

وبخصوص الملاعب المتواجدة في طور الإنجاز، كشف الوزير: “الأشغال متقدمة جدا بملعب وهران، ونترقب استلامه قبل مهاية السنة الجارية”.

وأضاف: “نطمح أيضا لإستلام كل من ملعبي براقي، وتيزي وزو قبل نهاية السنة الجارية 2018”.