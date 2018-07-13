حطاب: “من الصعب التكهن بمن سيتوج بمونديال روسيا”

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، صعوبة التكهن بمن سيتوّج بكأس العالم 2018، الجارية بروسيا، بالنظر لما أبانه كلا المنتخبين المنشطين للنهائي.

وفي هذا الخصوص، صرح محمد حطاب لتلفزيون “النهار”: “هذا المونديال كان مليئ بالمفاجآت، أين شاهدنا خروج العديد من المنتخبات الكبيرة في الأدوار الأولى”.

وتابع الوزير: “يمكن اعتبار منتخب كرواتيا مفاجأت هذه الطبعة من كأس العالم، ببلوغها الدور النهائي، وقدم لاعبوها قيمة مضافة لهذا المونديال”.

وعن المرشح للتتويج باللقب أضاف الوزير: “فرنسا تملك منتخبا شابا مليئا بالمواهب، وكرواتيا تملك إرادة كبيرة، ما يجعل التكهن بالفائز صعب”.