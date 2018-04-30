كرّم وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، والمدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، منشطي نهائي كأس الجمهورية، شبيبة القبائل، واتحاد بلعباس.

وجاء هذا التكريم خلال حفل الروح الرياضية الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، على شرف منشطي نهائي كأس الجمهورية.

حيث تم تكريم رئيس فريق شبيبة القبائل، شريف ملال، ورئيس اتحاد بلعباس، قدور بن عياد، من طرف الوزير محمد حطاب واللواء عبد الغاني هامل.

ليتم بعدها تكريم مدربا الفريقين يوسف بوزيدي، وشريف الوزاني، إضافة للاعبين سعيد بلكلام، وفارس بن عبد الرحمان.

وحضر هذا التكريم العديد من الشخصيات الوطنية والرياضية، على غرار رئيس الفاف خير الدين زطشي، رابح ماجر، مصطفى بيراف، وغيرهم.