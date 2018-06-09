كرّمت ليلة الجمعة مدينة سوق أهراس عديد الفنانين أبدعوا في مجالات الموسيقى والمسرح والسينما والفن التشكيلي بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وسط أجواء موسيقية وعلى أنغام موسيقى الشعبي وتصفيقات الحضور، تم تكريم عديد الوجوه الثقافية في المالوف والفلكلور وممثلين في المسرح.

ومن ضمن الوجوه الفنية التي تم تكريمها، الفنانين الراحلين الذين اشتهرا في العيساوة عبد الرحمان وسلاتي وشهاب الدين بن رجم.

والممثلة السينمائية ياسمين تلايلية التي شاركت في الفيلم الثوري “ياسمينة” وعمرها لا يتجاوز وقتها 9 سنوات.

والمصور الفوتوغرافي الشاب، عبد الرزاق غراري الذي أسهم في تنظيم الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية الذي احتضنته سوق أهراس مؤخرا.

وتم كذلك تكريم الفنانين جمال خلايفية في المالوف، والشريف وادة في الشعبي والفنان التشكيلي إدريس حساينية ومحمد الطاهر بن زرارة.

حظي أيضا المسرحي والفنان التشكيلي، محمد مناعي والفنان مولدي دريدي والممثل المسرحي لخميسي بوعلي.

والأديب عبد الغني بومعزة والعازف علي بوضياف بتكريم من طرف سلطات الولاية بهذه المناسبة .