أعطى وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، تعليمات صارمة، بضرورة التحكم في تسيير المشاريع الرياضية، خلال الزيارة التفقدية التي قادته لقسنطينة.

وخلال هذه الزيارة، شدد الوزير، على الزامية احترام دفتر الشروط الخاص بمشاريع قطاعه، خاصة ما تعلق بمدة الإنجاز والغلاف المالي، حسب ما نقلته (و.أ.ج).

من جهة أخرى أكد حطاب، أنه لن يتم إلغاء أي مشروع في قطاعه، وسيتم رفع التجميد عن المشاريع المجمدة بمجرد تحسن الأوضاع المالية للبلاد.

ووقف الوزير، خلال زيارته هذه، على مدى تطور الأشغال بملعب “علي منجلي” الجديد، كما أعطى إشارة انطلاق المخطط الأزرق لموسم الإصطياف 2018.

ومن المقرر أن يشرف محمد حطاب، ببلدية حامة بوزيان، على تدشين ملعب جديد يتسع لـ2000 مقعد، قبل أن يختتم فعاليات المسابقة الوطنية للفروسية ببلدية عين عبيد.