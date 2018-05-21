حطاب: “11 ملعب سيسلم السنة المقبلة”

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أن الجزائر تملك منشآت رياضية تفخر بها، وأنه يستم إعادة تهيئة العديد من الملاعب وتسليمها السنة المقبلة.

وصرح الوزير محمد حطاب، في هذا الخصوص: “الجزائر حققت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث المنشآت، سواء من ناحية الكمية، أو الجدودة والنوعية”.

وأضاف: “نملك حوالي 11 ملعب تختلف سعتهم من 11 ألف إلى 30 ألف، سنعمل على تهيأتهم من جديد وتسليمهم خلال السنة المقبلة”.

وتابع الوزير: “نملك منشآت نفخر بها، وسنستفيد في القريب العاجل من 4 مركبات رياضية هامة، على غرار براقي، وهران، تيزي وزو وغيرها”.

وأضاف: “نسير الآن المشاريع الجديد، لكن علينا أيضا الحفاظ على المنشآت القديمة على غرار البويرة، والدار البيضاء، علينا إعادة الإعتبار لهذه الملاعب”.

وجاءت هذه التصريحات للوزير محمد حطاب، خلال الزيارة التفقدية التي قادته اليوم الإثنين إلى ولاية تيبازة، للوقوف على مشاريع قطاعه.