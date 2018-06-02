حطّاب :”الخسارة أمام منتخب كان يحلم بمواجهتنا مرفوضة”

ظهر وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب غير راض بالمرة بعد الهزيمة المُرة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”عندنا فريق وطني يمتلك لاعبين ذو مُستوى عالمي، والإنهزام أمام فريق كان يحلم بمواجهتنا مرفوضة”.

ليواصل :”صحيح أن المُباراة ودية، وعلينا حفظ الدرس ونُصلح الأمور التي لم تنجح لكي لا نُضيع المواعيد القادمة، إن شاء الله”.

وختم الوزير :”علينا المُضي قدما والإستعداد لقادم التحديات، ولدينا عمل وورشة كبيرة داخل المُنتخب الوطني، ليكون في مُستوى التطلعات مُستقبلا”.