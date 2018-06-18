حطّاب :”بيع التذاكر عبر الإنترنت في مُباريات الموسم القادم”

كشف وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب خلال زيارة تفقدية قادته للدويرة وبراقي، عن مُفاجأة بالنسبة لعُشاق البطولة الوطنية لكرة القدم.

وأوضح، حطّاب بأن التذاكر سيتم بيعها على “الإنترنت” خلال مُباريات الدوري المحلي، التي ستقام الموسم القادم بالمُركب الأولمبي 5 جويلية.

وفي سياق مُنفصل، أوضح الوزير، بأنه ينتظر من الشركة المُكلفة بأشغال ملعب “براقي” تسليم المشروع للجهات المسؤولة، في ديسمبر 2018.

وقال :”لايوجد أي تأجيل بخصوص موعد إستلام الملعب، وإتفقنا مع الشركة المعنية بالأعمال على تاريخ معين، ويجب عليها الإلتزام به”.