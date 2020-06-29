أصدر الوزير الاول عبد العزيزجراد مساء اليوم الإثنين اوامر للولاة بإقرار حظر جزئي أوتام على مستوى البلديات أوالأحياء.

ويخص هذا القرار البلديات أوالأحياء المعنية هي التي تعرف انتشارا كبيرا لكورونا.

كما ان الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات ملزمون باتخاذ إجراءات إضافية يتم إقرارها حسب الوضعية الصحية بكل ولاية.

هذا وقرر الوزير الاول عبد العزيز جراد مساء اليوم الإثنين تمديد تدابير الحجر الصحي إلى غاية 13جويلية القادم عبر 29 ولاية.

وجاء هذا القرار بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي أبان عن زيادة سرعة انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض ولايات البلاد، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية.