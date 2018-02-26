حفل “هارد روك” بالعاصمة على الطريقة الغربية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لحفل “الهارد روك” بالعاصمة.

وتظهر الصور، الشباب يرتدون أزياء غريبة بالإضافة إلى الرقص على موسيقى الرّوك.

التظاهرة عرفت حضورا كبيرا بين الشباب المولع بهذا النوع من الموسيقى.

حتّى البعض قلّد لباس وشخصية رواد الميتال العالميين.