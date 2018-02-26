حفل “هارد روك” بالعاصمة على الطريقة الغربية

فن وثقافة
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حفل “هارد روك” بالعاصمة على الطريقة الغربية
بقلم إيمان ض

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لحفل “الهارد روك” بالعاصمة.

وتظهر الصور، الشباب يرتدون أزياء غريبة بالإضافة إلى الرقص على موسيقى الرّوك.
التظاهرة عرفت حضورا كبيرا بين الشباب المولع بهذا النوع من الموسيقى.
حتّى البعض قلّد لباس وشخصية رواد الميتال العالميين.

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التعليقات (3)

  • Arabic

    بقات غير في هارد روك ؟ كاين هارد وخمر وزنا وزنا المحارم بسم مواكبة الغرب في التحضر ، مايحدث في المدن الكبرى في الحفلات والسهرات بين الشباب الجزائري لا يصدقه العقل البشري.

  • toto-caca

    لا حول و لا قوة إلا بالله حفل شيطاني في بلد إسلامي و الكل يشير بيده لقرون الشيطان تمجيدا للشيطان و هؤلاء كلهم عبدة الشيطان عقيدتهم بأن الله ظلم إبليس بإخراجه من الجنة فالواجب عليهم نصرة الشيطان فهذه الديانة الخبيثة و هذه العقائد الفاسدة لا يجب أن تكون في بلاد المسلمين

  • مارى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) سورة البقزة…..

    إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورة النور

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