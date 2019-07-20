حفيظ دراجي متهم بدعم الإرهاب ومحام مصري يطلب اعتقاله!

رفع محام مصري دعوى قضائية على المعلق الجزائري بقنوات بين سبورت، حفيظ دراجي بعد زيارته لعائلة اللاعب المصري محمد ابو تريكة.

وقال المحامي أيمن محفوظ عبد المجيد في البلاغ الذي ارسله الى النائب العام المصري ، ان زيارة دراجي لعائلة ابوتريكة، ليس الهدف منها توطيد العلاقات بين الشعبين الجزائري والمصري، بل من اجل افسادها.

واتهم المحامي المصري دراجي بالتدخل “السافر” في الشؤون الداخلية لمصر، و اعتبر زيارته حملة إرهابية على مصر وشعبها.

وطالب المحامي من النائب العام بالاسراع في التحقيق في القضية واصدار مذكرة توقيف دولية في حقه بتهمة دعم الإرهاب.