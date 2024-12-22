الخطوط الجوية الجزائرية تُكرّم بجائزة “أفضل شركة طيران في إدارة الأمتعة” بموسكو

حققت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إنجازًا دوليًا جديدًا بحصولها على جائزة “أفضل شركة طيران من حيث عدد الأمتعة لكل مسافر.

وتم تكريم شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال احتفال توزيع جوائز PERFECT TIMING AWARDS 2024، أقيم بالعاصمة الروسية موسكو.

تُعتبر الجائزة، التي تمنح لأفضل الشركات في قطاع الطيران، من بين أبرز الجوائز العالمية في هذا المجال، مما يعزز من مكانة الخطوط الجوية الجزائرية كفاعل أساسي على الساحة الدولية.