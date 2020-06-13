حكار.. سوناطراك مستعدة للتحكيم الدولي إذا لم يكن توافق مع الشركة الإسبانية حول أسعار الغاز

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، توفيق حكار، بإن أمناس (ايليزي)، أن مجمعه بصدد التفاوض مع الشركة الإسبانية “ناتورجي” حول أسعار الغاز.

وأكد حجار في رده أسئلة الصحافيين، أن سوناطراك مستعدة للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل إلى توافق قبل نهاية جويلية المقبل.

وذكر الرئيس المدير العام بالعلاقات التي تربط المجمع الوطني بالشركات الإسبانية في مجال تسويق الغاز، والتي تزيد عن 50 سنة، مشيرا إلى أن “البنود التعاقدية بين الطرفين تسمح بمراجعة دورية للأسعار حسب تطور سوق الطاقة”.

و أضاف في ذات السياق، أن هناك “بنودا أخرى تسمح بإيجاد حلول للنزاعات من خلال المفاوضات بين الطرفين و اللجوء للتحكيم الدولي في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين قبل نهاية الآجال المحددة للمفاوضات”، مؤكدا أن التحكيم الدولي ليس “حتمية”.

و اعتبر في هذا الإطار أن الأمر يتعلق “بواحد من الحلول المكرسة في العقود و التي من شأنها تسوية النزاع”.

و قال حكار أنه في حالة اللجوء الى التحكيم الدولي “سيكون ما نقوله و سنقدم كل أوراقنا” لضمان حقوقنا، مشيرا إلى أن سوناطراك قد ربحت في الماضي العديد من القضايا من خلال هذا الإجراء و أنها “لا تخشى هذا الإجراء الذي ستلجأ إليه من موضع القوة”.

و ذكر ذات المسؤول أن هذا النوع من العقود يتم التوقيع عليه لمدة قد تصل الى 30 سنة، لكنه يتميز بنوع من المرونة تسمح بمراجعة الكميات الموفرة و الأسعار، موضحا انه “يتم مراجعة البنود بصفة تلقائية كل سنتين أو ثلاثة سنوات من أجل السماح للأطراف بالتكيف مع المعطيات الجديدة للسوق و كذا بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية و مكتسباتها”.