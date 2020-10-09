“حلايمية” و”بولاية” جديد الخضر ضد نيجيريا

الرياضة
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“حلايمية” و”بولاية” جديد الخضر ضد نيجيريا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف منذ قليل الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه نيجيريا وديا بداية من السابعة والنصف.

تشكيلة الخضر عرفت تغييرات عديدة مقارنة بآخر مواجهة ضد بوتسوانا يوم 18 نوفمبر 2019 أولها تعيين ألكسندر أوكيدجة لحراسة المرمى بدل رايس وهاب مبولحي.

وفي ظل غياب يوسف عطال المصاب وبديله مهدي زفان الذي أصيب أيضا خلال هذا التربص منح بلماضي الفرصة لرضا حلايمية ليشارك لأول مرة في التشكيلة الأساسية للخضر.

الرجل الأول في كتيبة محاربي الصحراء قرر اشراك لاعب فريق ميتز الفرنسي “فريد بولاية” أساسيا لأول مرة أيضا.


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