حلاّق يتجرد من ملابسه في الطريق ..لهذا السبب!

أوقفت، مؤخرا، مصالح الأمن الحضري بالأبيار، حلاقا في العقد الثالث من العمر، على خلفية الاشتباه في تورطه في عدة قضايا إجرامية.

القضايا تتعلق بالتعدي على الأصول والتخريب العمدي لملك الغير، والفعل العلني المخلّ بالحياء والسبّ، الذي راح ضحيته والده إلى جانب فتاتين تحرش بهما في الطريق.

ليتم توقيفه وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بعد متابعته بالتهم سالفة الذكر من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.

بعد فصل القضية في ملفين مستقلين. مجريات قضية الحال، استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، تعود لحوالي 15 يوما، في حدود الساعة الرابعة صباحا.

حينما دخل المتهم إلى بيته وهو في حالة هستيرية، أين سمع والده صوت تحطيم، وعند دخوله البيت الذي يقطنه إبنه، وجده مصابا في يده وحطام زجاج النافذة والخزانة بالأرض، ليهرول مسرعا إلى مركز الأمن الذي يقع بجواره.

أين تمّ بتوقيفه وتحويله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، قبل أن يحول لسماع أقواله على محضر رسمي.

أين تبين أنه تم تقييد شكوى بذات التاريخ من قبل شقيقتين قام بمعاكسة إحداهما وطلب محادثتها، ولرفضها ذلك وجّه لهما عبارات سب مشينة قبل أن ينزع ملابسه ويقوم بالفعل المخل بالحياء على مرأى أعينهما.

لتصاب إحداهما بأزمة ربو حادّة جعلت الثانية تدخل في مناوشات كلامية معه.

المتهم وبمثوله أول أمس، للمحاكمة، فند الجرم المنسوب إليه.

وأكد أن البيت المزعوم تخريبه يخصّه وكان يقوم بترميمه واختلف مع العامل بسبب تأخره في الأشغال، ليدخل معه في مشادات كلامية عبر الهاتف ويتسبب في تحطيم الزجاج.

وهو الكلام الذي أدلى به والده بعد تراجعه عن تصريحاته الأولى أمام الضبطية القضائية، نافيا تعرضه للضرب من طرفه.

وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق المتهم في كلا الملفين