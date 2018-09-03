حليش: ” الدفاع منضومة كاملة..وليس حليش فقط” !

تحدث المدافع الدولي الجزائري رفيق حليش عن المشكل الذي يعاني منه المنتخب الوطني على مستوى الدفاع والذي تسبب في تراجع نتائج المنتخب .

وإلتحق مدافع موريرينسي بأرض الوطن صبيحة اليوم الإثنين للمشاركة في تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر الجاري.

وقال: “الحمد لله كنت أنتظر هذا الإستدعاء، وأنا جاهز لمساعدة الفريق، كما أنني جاهز لمواجهة منتخب غامبيا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار”

وبخصوص مشكل الدفاع قال: ” حليش وحدوا ما يغير والو… الدفاع هو مجرد منضومة دفاعية شاملة، وإن شاء الله كلاعب سأقدم الشيء المنتظر مني، وأحاول أن أقدم الخبرة التي أملكها “.

وأضاف: “أنصح اللاعبين بالجيدة في التدريبات والإنضباط، وهذا أهم شيء في المجموعة…الحمد لله عملنا في هذا الفريق بالصفاء والنية وأدينا الواجب وزيادة دون أي فوائد والناس لي يحبونا نشكروهم على هذه التشجيعات”.