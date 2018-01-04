حليلوزيتش :”أنا حزين.. المُنتخب الجزائري كسروه”

الرياضة
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حليلوزيتش :”أنا حزين.. المُنتخب الجزائري كسروه”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر وحيد حليلوزيتش عن حُزنه للوضعية التي آل إليها المنتخب الوطني بعد رحيله، وانهياره التام وبشكل خاص خلال الأشهر الماضية.

وصرح مُدرب المنتخب الياباني قائلا لموقع “غول” الفرنسي :”أنا حزين من أجل اللاعبين الجزائريين، منتخبهم كان يمتلك مؤهلات كبيرة جدا”.

وأردف :”المنتخب الجزائري وصل لمرحلة كان يُصنف فيها بأنه الأحسن على الساحة الإفريقية، ولكنه وفي فترة قصيرة تم تحطيمه للأسف”.

وواصل :”الخضر حاليا غير موجودين تماما”. وهو ما يُوضح درجة الإنهيار الذي وصله مُحاربو الصحراء بشكل خاص مع “راييفاتس” و”ليكينس” و”ألكاراز”.

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