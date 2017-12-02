عاد المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش للحديث عن المنتخب الجزائري، وعن اوجه الإختلاف بينه وبين المنتخب الياباني.

وأكد مدرب “الساموراي” في حوار له مع قناة “بيين سبورتس” القطرية،

وقال:”الجزائريون لايخافون من أي شيئ ولاينظرون وراءهم، يتمتعون بشجاعة كبيرة ويلعبون بدون عقدة”

وأضاف: “الأمر مختلف تماما مع اليابانيين..”

كما أكد المدرب البوسني أنه لايمكنه نسيان ما عاشه مع الخضر في مونديال البرازيل، بعدما تأهله إلى الدور الثاني.

وتمنى أن يُستقبل في طوكيو مثلما استقبله الجزائريون في العاصمة لدى عودته رفقة الخضر من البرازيل.