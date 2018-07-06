“حليلوزيتش” يتلقى عرضا مُهما والجزائر في موقف ضُعف!

سيجد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، نفسه على موعد مع مُنافسة شرسة، للحصول على خدمات “وحيد حليلوزيتش” للإشراف على المنتخب الوطني.

ودخلت الإتحادية الكورية الجنوبية لكرة القدم الخط، واضعة “الكوتش فاهيد” ضمن قائمة الأسماء المُرشحة للإشراف على مُنتخبها في الفترة القادمة.

وإن تجسد عرض الكوريين، فإن “الفاف” ستجد نفسها في موقف حرج، لأن ممثلي القارة الآسيوية أقوياء بكثير من الناحية المادية.

ويبقى التقني البوسني حاليا، بمدينة “ليل” دارسا وبكل هدوء المُقترحات التي وصلته لإختيار أفضلها.

يُشار بأن “حليلوزيتش” وفي غالب الأحيان يمنح الأولوية لـ”المال”، وهو مايمثل خبرا سيئا للجزائر إن دخلت المنافسة مع “كوريا”.