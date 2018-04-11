عاجل

حليلوزيتش يظهر أخيرا :”هذه حقيقة إتصال الجزائر بي..”

الرياضة
  • -
  • 0
حليلوزيتش يظهر أخيرا :”هذه حقيقة إتصال الجزائر بي..”
بقلم إسماعيل عشاش

وقّع الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش”، على أول ظهور له منذ إقالته غير المُتوقعة من طرف الإتحاد الياباني لكرة القدم.

ونقلت الجريدة الرياضية الأولى في اليابان “nikkansports” تصريحات التقني البوسني والذي كشف حقيقة إمكانية عودته للعارضة الفنية للمنتخب الجزائري.

وقال “الكوتش” لمُراسل الصحيفة السالف ذكرها بمدينة “ليل” الفرنسية :”لا، لا، لا وجود لاتصالات بيني وبين الجزائر، أنفي هذا الأمر قطعيا”.

ورفض المُدرب الذي قاد “مُحاربي الصحراء” لمشوار تاريخي في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل منح تفاصيل أكثر بخصوص مُستقبله المهني.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital