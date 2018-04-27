“حليلوزيتش” ينفجر ويرمي قُنبلة على اليابان!!

عقد “وحيد حليلوزيتش” ظهيرة اليوم الجمعة، ندوة صحفية بـ”طوكيو” من أجل التطرق للإقالة المُفاجئة التي تعرض لها من الإتحاد الياباني.

وألمح “الكوتش” بأنه قد يتوجه صوب القضاء لإسترجاع حقوقه، مُعتبرا بأن إقالته كانت “تعسفية”.

وقال :”لم أكن أتوقّع أن أعيش هذا السيناريو، ولحد هذه الساعة لم أتحصل على جواب شاف من طرف المسؤولين اليابانيين”.

وواصل :”عشت أصعب لحظة في حياتي الكروية عندما سمعت بالخبر، رُبما كنت حسن النية أكثر من اللزوم، وهذه هي النتيجة”.

وختم :”لقد كنت أعتقد بأنّ قرار إقالتي مُجرد مزحة فقط، خاصة وأني كنت بصدد بناء منتخب قادر على التألق في المونديال”.