“حمادي الدو” يستقيل من تدريب  إتحاد الحراش

قدم المُدرب التونسي لفريق “إتحاد الحراش” “حمادي الدو” إستقالته رسميا من تدريب “الصفراء” أمسية اليوم الجمعة.

وأعلن المُدرب التونسي ذلك بعد نهاية لقاء فريقه الحراشي اليوم ضد الضيف “وفاق سطيف” بالتعادل السلبي.

في الأسبوع 16 من الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس، والذي جرى دون حضور الجمهور بملعب 1 نوفمبر بالمحمدية.

وأرجع “حمادي الدو” إستقالته للظروف الغير مُلائمة التي يعمل فيها والمشاكل الكثيرة التي يمر بها الفريق.

مُضيفا أنه صبر كثيرا لكن الأمور لم تتحسن:”صبرت بزاف على المسييرين لكن لا شيئ تغير لذلك أنا مُستقيل”.