حماد: “بركان “يديرو وش يحبو” والاتحاد سينال حقه بكل الطرق”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، عن تفاؤله بكسب اتحاد العاصمة، لقضيته مع نهضة بركان المغربي، عقب إلغاء مباراة الفريقان أمس الأحد.

وقرر نهضة بركان مقاطعة اللقاء المندرج ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب حرمانه من ارتداء قمصان تحمل “خريطة مزعومة”. رغم أن قوانين “الفيفا” تمنع تسييس لقاءات كرة القدم.

وبالرغم من أن “الفاف” جهّزت للفريق المغربي أقمصة أخرى، على تحتوي على شعارات سياسية. للسماح له بمواجهة “أبناء سوسطارة” إلا أن وفد بركان غادر ملعب 5 جويلية دون الدخول إلى أرضية الميدان.

وفي أول تصريح رسمي للوزير حماد، قال: “هو (قصد الفريق المغربي) يقوم بما يريد. ونحن كوزارة أكيد بأننا سنساند اتحاد العاصمة وكل الفرق الأخرى”.

وواصل عبد الرحمن حماد، على هامش مراسم تنصيب رياضيي النخبة. المستفيدين من التدابير الاستثنائية في مجال توظيفهم ترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم: “الاتحاد سينال حقه بكل الطرق”.