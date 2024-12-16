حماد يشارك في جلسة الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي

شارك رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، في جلسة الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي.

وحسب الصفحة الرسمية اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، سجل حماد، مشاركته في هذه الجلسة التي جرت في تيرانا، عاصمة ألبانيا.

كما أبرز ذات المصدر، بأن الهدف من المشاركة في هذه الجلسة، ابراز التزام الجزائر بتعزيز التصامن الرياضي الدولي.

كما أكدت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، سعيها الدائم لتبادل الخبرات مع نظرائها من جميع أنحاء العالم.