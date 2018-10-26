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حمار: “أخطأنا بتسريح هاذين اللاعبين في الميركاتو الصيفي”

الرياضة
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حمار: “أخطأنا بتسريح هاذين اللاعبين في الميركاتو الصيفي”
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف رئيس نادي وفاق سطيف، حسان حمار، أن إدارته أخطأت في تسريح بعض اللاعبين الذين يملكون إجازة إفريقية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وصرح حسان حمار، للإذاعة الوطني: “لم تكن لدينا العديد من الخيارات، أمام الأهلي المصري، بالنظر لتوفرنا على 17 لاعب فقط، مؤهلين لهذه المنافسة”.

وأضاف: “ربما أخطأنا بتسريح بعض اللاعبين الذين يملكون إجارة إفريقية، خلال الميرلاكاتو الصيفي المنصرم، على غرار زيتي، وآيت واعمر”

وتابع: “سندعم تشكيلتنا بلاعبين جدد خلل الميركاتو الشتوي المقبل، وسنمح الوفاق بعد آخر مستقبلا، بالإستثمار في مختلف الجوانب، لتطوير الفريق”.


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