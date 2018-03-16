إعتبر رئيس نادي وفاق سطيف، حسان حمّار، أنّ فريقه يملك العديد من اللاعبين الجيدين، الذين يستحقون التواجد في المنتخب الوطني.

وصرح حسان حمّار في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “الناخب الوطني أدرى بخياراته ونتمنى النجاح له وللاعبين المحليين في خرجتهم المقبلة”.

وأضاف: “نظرتي كإداري في وفاق سطيف، أرى أن هناك لاعبين جيدين في الوفاق يستحقون التواجد في المنتخب الوطني، لكننا نحترم خيارات ماجر”.

وتابع حسان حمّار: “على اللاعبين المحليين الذين تم إستدعائهم، استغلال هذه الفرصة للحفاظ على حظوظهم في التواجد دائما رفقة الخضر”.