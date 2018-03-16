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حمّار: “الوفاق يملك لاعبين جيدين لكن ماجر أدرى بخياراته”

الرياضة
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حمّار: “الوفاق يملك لاعبين جيدين لكن ماجر أدرى بخياراته”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر رئيس نادي وفاق سطيف، حسان حمّار، أنّ فريقه يملك العديد من اللاعبين الجيدين، الذين يستحقون التواجد في المنتخب الوطني.

وصرح حسان حمّار في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “الناخب الوطني أدرى بخياراته ونتمنى النجاح له وللاعبين المحليين في خرجتهم المقبلة”.

وأضاف: “نظرتي كإداري في وفاق سطيف، أرى أن هناك لاعبين جيدين في الوفاق يستحقون التواجد في المنتخب الوطني، لكننا نحترم خيارات ماجر”.

وتابع حسان حمّار: “على اللاعبين المحليين الذين تم إستدعائهم، استغلال هذه الفرصة للحفاظ على حظوظهم في التواجد دائما رفقة الخضر”.

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