أرجع رئيس وفاق سطيف حسان حمار إقصاء اتحاد العاصمة من دوري أبطال إفريقيا، للشجاعة التي كانت تنقص المدرب بول بوت

وصرح حسان حمار لتلفزيون “النهار”: “إتحاد العاصمة كانت تنقصه شجاعة مدربه، كان عليه إجراء تغييرات بعد طرد لاعب الوداد البيضاوي”.

وأضاف: “الوداد البيضاوي لاعب تقريبا 35 دقيقة بـ10 لاعبيين، ولو أمتلك المدرب الشجاعة اللازمة لعاد اتحاد العاصمة بالتأهل من المغرب”.

من جهة أخرى أشاد رئيس وفاق سطيف بمردود لاعبي الإتحاد خلال مباراة العودة التي جرت بملعب “محمد الخامس” بالمغرب.

“إتحاد العاصمة أدى مباراة أفضل من تلك التي لعبها بالجزائر، اللاعبون كانوا محاربين فوق الميدان خاصة في الشوط الثاني”.