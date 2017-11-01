حمّار: “زطشي ماجابلنا حتى حاجة جديدة..”

الرياضة
  • -
  • 0
حمّار: “زطشي ماجابلنا حتى حاجة جديدة..”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، أنّ رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، لم يجلب أي جديد لحد الآن منذ ترأسه “الفاف”.

وصرح حمار، “للنهار أون لاين: “لحد الآن لم نلمس أي جديد من طرف رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي ومكتبه”.

وأضاف: “لم يقدم عمل يمكننا تقييمه من خلاله، ولو نقيم عمله منذ توليه رئاسة “الفاف” لحد الآن، نقول أنه أخفق”.

وتابع: “المقارنة بين المكتب السابق والحالي “للفاف”، سابقة لأوانها، بحكم الفترة القصيرة التي تولى فيها زطشي رئاسة “الفاف””.

وختم حسان حمار بالقول: “يجب ترك الوقت لزطشي ومكتبه الحالي للعمل لسنة على الأقل، قبل تقييمه وإصدار الأحكام عليه”.

 

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital