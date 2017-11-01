كشف رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، أنّ رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، لم يجلب أي جديد لحد الآن منذ ترأسه “الفاف”.

وصرح حمار، “للنهار أون لاين: “لحد الآن لم نلمس أي جديد من طرف رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي ومكتبه”.

وأضاف: “لم يقدم عمل يمكننا تقييمه من خلاله، ولو نقيم عمله منذ توليه رئاسة “الفاف” لحد الآن، نقول أنه أخفق”.

وتابع: “المقارنة بين المكتب السابق والحالي “للفاف”، سابقة لأوانها، بحكم الفترة القصيرة التي تولى فيها زطشي رئاسة “الفاف””.

وختم حسان حمار بالقول: “يجب ترك الوقت لزطشي ومكتبه الحالي للعمل لسنة على الأقل، قبل تقييمه وإصدار الأحكام عليه”.