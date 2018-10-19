حمّار: “كل الظروف مهيئة لتحقيق التأهل”

أبان رئيس نادي وفاق سطيف، حسان حمّار، ثقة كبيرة، في قدرة فريقه على تجاوز عقبة الأهلي المصري، وبلوغ نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح حسان حمّار، للإذاعة الوطنية: “نحن الآن بصدد إجراء تحضيرات خاصة في الفريق، إستعدادا لمباراة العودة أمام الأهلي المصري”.

وأضاف: “لمست رغبة وعزيمة كبيرة لدى لاعبينا، لتجاوز هذا الدور، وبلوغ نهائي رابطة أبطال إفريقا، وبدورنا حفزناهم ماليا، كما سنمنحهم منحة الفوز على الوداد البيضاوي”.

وتابع: “لا يوجد إصابات أو عقوبات في الفريق، وكل الظروف مهيئة، ما يجعلني أقول أن كل أسباب التأهل متوفرة، وأنا متأكد من تحقيقنا التأهل للنهائي”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيستضيف نادي الأهلي المصري، الثلاثاء المقبل، لحساب لقاء العودة، من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.