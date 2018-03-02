حمّار :”نستهدف البوديوم ووضعية السياسي لاتهمنا”

حدّد رئيس نادي وفاق سطيف، حسان حمّار، نقاط الفوز الثلاث كهدف لفريقه عند مواجهة شباب قسنطينة في جولة هذا الأسبوع.

وتحدث قائلا :”مهما كانت وضعية المُنافسة، فإن الأولوية بالنسبة لنا هي الحصول على الفوز لاغير، لأننا نستهدف التواجد في البوديوم”.

وأضاف :”نقاط المُباراة لاتقبل القسمة على إثنين، وقمنا طيلة هذا الأسبوع بالسهر على تواجد التشكيلة في أفضل ظروف العمل الممكنة”.

وأنهى تصريحاته :”يجب ألا ننسى بأننا في سطيف، نمثل فريقا متعود على التتويجات والألقاب وبالتالي فإن تواجدنا في المُقدمة ضروري.