حمار يغلق الباب في وجه النصر السعودي

أكد رئيس وفاق سطيف، حسان حمار، عودة لاعبه عبد المؤمن جابو، للوفاق، بمجرد نهاية فترة إعارته لنادي النصر السعودي.

وصرح حسان حمار، للتلفزيون العمومي: “جابو سيعود لوفاق سطيف، شهر ماي المقبل، مع نهاية فترة إعارته لنادي النصر السعودي”.

وأضاف: “اللاعب كان يرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، واحترمنا رغبته، إلا أن عودته أكيدة نهاية الموسم الجاري”.

ويأتي هذا التصريح من حسان حمار، ليغلق الباب أمام نادي النصر السعودي، بخصوص إمكانية تمديد فترة إعارة جابو، أو شراء عقده.

وتسعى إدارة الوفاق، للإعتماد على خبرة “موموش”، لقيادة الفريق للذهاب بعيدا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.