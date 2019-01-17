بالفيديو.. حمار يكذب تصريحات زكري وينتظر منه توضيحات

كذب حسان حمار، رئيس وفاق سطيف، التصريحات الأخيرة لمدربه نور الدين زكري، بخصوص اللاعبين أنس ساعد، والإفريقي إيفاني.

وصرح حمار، لتلفزيون “النهار”: “لم أسمع التصريحات التي أدلي بها زكري، وسألتقي به اليوم لسماع توضيحات منه، بخصوص هذه التصريحات”.

وأضاف: “هناك تسجيل خلال ندوة صحفية، يثبت أن زكري هو من طالب بعودة أنس ساعد، وبقائه في الفريق لـ6 أشهر”.

وتابع حسان حمار: “اللاعب عاد للفريق وتحدث مع زكري الذي طالبه بالتدرب مع الآمال، وهذا ما قام به اللاعب”.

وبخصوص المستقدم الجديد، إفياني، أكد حمار: “كان هناك لاعبين إفريقيين، أحدهما مرتبط بعقد، وإفياني، لاعب دولي نيجيري يشارك في الشان”.