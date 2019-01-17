بالفيديو.. حمار يكذب تصريحات زكري وينتظر منه توضيحات

الرياضة
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بالفيديو.. حمار يكذب تصريحات زكري وينتظر منه توضيحات
بقلم كريم.تيغرمت

كذب حسان حمار، رئيس وفاق سطيف، التصريحات الأخيرة لمدربه نور الدين زكري، بخصوص اللاعبين أنس ساعد، والإفريقي إيفاني.

وصرح حمار، لتلفزيون “النهار”: “لم أسمع التصريحات التي أدلي بها زكري، وسألتقي به اليوم لسماع توضيحات منه، بخصوص هذه التصريحات”.

وأضاف: “هناك تسجيل خلال ندوة صحفية، يثبت أن زكري هو من طالب بعودة أنس ساعد، وبقائه في الفريق لـ6 أشهر”.

وتابع حسان حمار: “اللاعب عاد للفريق وتحدث مع زكري الذي طالبه بالتدرب مع الآمال، وهذا ما قام به اللاعب”.

وبخصوص المستقدم الجديد، إفياني، أكد حمار: “كان هناك لاعبين إفريقيين، أحدهما مرتبط بعقد، وإفياني، لاعب دولي نيجيري يشارك في الشان”.


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