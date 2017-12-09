حمار يُهدد باللجوء إلى “الفيفا” لهذا السبب

توعد رئيس وفاق سطيف حسان حمار، باللجوء لـ”الفيفا”، في حال إبرام النجم الساحلي التونسي لعقد مع المدرب ماضوي دون موافقته.

وكشفت الصحافة التونسية عبر موقع “الصباح نيوز” عن غضب حمار، الذي صرح للموقع بأن رئيس النجم الساحلي لم يحترم فريقه.

وأوضح حمار، أن رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين، قام بخرجة غير محترمة باتصاله بالمدرب ماضوي، دون إعلام إدارة الفريق.

كما أكد لذات الموقع، أن مسؤولي النجم الساحلي لن يتعاقدو مع مدربه إلا بموافقته شخصيا، بصفته رئيس النادي.

وذهب حمار لأبعد من هذا، حين هدد بالجوء لـ”الفيفا”، في حال اتمام هذا الإتفاق دون المرور عبر إدارة النادي السطايفي.

أما بخصوص اللاعب جابو، كشف حمار لذات الموقع، أنه لا يمانع في تسريحه، شرط الحصول على عرض يرعى مصلحة الفريق.