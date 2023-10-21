حماس الفلسطينية تثمن قرار الجزائر بإرسال مساعدات إنسانية لغزة وعدم المشاركة في قمة مصر للسلام 

ثمنت حركة حماس الفلسطينية قرار رئاسة الجمهورية الجزائرية إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، و بالتحفظ على المشاركة في قمة مصر للسلام

وإعتبرت حماس هذه الخطوة الإنسانية والأخوية التي تدلل من جديد على موقف الجزائر المتقدم في الدفاع عن الحق الفلسطيني والوقوف إلى جانب الشعب الذي يتعرض لجرائم حرب في معركة دفاعه القدس والأقصى.

وفي بيان أصدرته حماس الفلسطيينة اليوم نثمن موقف الجزائر في الوقوف إلى جانب الشعب الذي يتعرض لجرائم حرب في معركة دفاعه القدس والأقصى.

وأكدت حماس ان هذه الخطوة المقدرة من الجزائر في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا في غزة من عمقنا العربي والإسلامي تدخلاً عاجلاً. وذلك على مستوى فرق الدفاع المدني من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج مئات الشهداء والجرحى من تحت الإنقاذ. حيث تتكدس مستشفيات القطاع بآلاف الجرحى في ظروف طبية تنذر بكارثة صحية خطيرة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح الذي نطالب بسرعة فتحه دون شرط أوقيد.

وأضاف البيان “نثمن موقف الجزائر السياسي بالتحفظ على المشاركة في قمة مصر للسلام التي تأتي في الوقت الذي يذبح فيه شعبنا على مرأى ومسمع من العالم”.

وإعتبرت حماس أن أي قمة أومواقف تساوي بين الضحية والجلاد ولا تنحاز إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، تمثل إلهاءً سياسياً يعطي للاحتلال المزيد من الوقت لمواصلة إراقة دماء الشعب الفلسطيني ولن تؤدي لسلام مع عدو مجرم ينتهك القانون الدولي والانساني.