حماس تبث نداء عاجلا للدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة

دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني دائم. ولرفض سياسة التجويع الاحتلالية.

وجاء في بيان حماس “إن إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. لا يغطي الحاجات المتزايدة لأبناء شعبنا في ظل العدوان الهمجي. والحصار المتواصل وما تسببه من نقصٍ حاد في كافة المواد الغذائية والدواء والوقود الآخذ في النفاد من كافة المستشفيات في القطاع”.

وأضافت “ندعو دولنا العربية والإسلامية والأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود. لفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الوقود والمواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية. تجنباً لكارثة إنسانية، وإبادة جماعية تحت آلة الحرب الصهيونية، ورفضاً لسياسات الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية والتي يندى لها جبين البشرية”.