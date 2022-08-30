حماية المستهلك تحذر.. بعد Kinder علامة أخرى تحت الفضيحة

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك L’Organisation APOCE عبر حسابها علة الفيسبوك من الوقوع في عمليات نصب وإحتيال عبر منصات التواصل الإجتماعي.

واوضحت المنظمة عبر منشورها أنه لا يوجد أي وكالة للسيارات تستورد المركبات الجديدة لحد الان بالقول: “لا يوجد وكلاء السيارات لحد الساعة يستوردون المركبات”. ولهذا تحذر حماية المستهلك من الإشهارات التي تروّج لمثل هذه المركبات معطية بذلك مثال عن سيارات من نوع ألطو كتب في الإعلان “سيارات الزوالية بـ 120 مليون ”

وأضافت المنظمة في منشورها أن مثل هذه الإعلانات لا توضح كيفية الدفع وقالت حماية المستهلك “هذه الاعلانات، لا توضح كيفية الدفع ( نسبة التسبيق ، الدفع عند الاستلام ؟!…..).” وتابعت “اذا كان الدفع عند الاستلام … فتوكلوا على الله ، غير ذلك فهي مخاطرة”.

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه من أخطار إستخدام مادة الخل على الطفل.

وأوضحت المنظمة عبر منشور لها على حسابها بالفيسبوك انه وللاسف تلجأ العديد من الأامهات إلى إستخدام الخل على الاطفال في حال إرتفاع درجات الحرارة لديهم. أين يتم إستخدام الخل بوضعه بالجوارب أوالكمادات لخفض درجة حرارة طفلها.

وأكدت حماية المستهلك أن هذا الأمر خطير بحكم ماسيسببه للأطفال من أمراض نذكر منها:

انه إمكانية إمتصاصه من الجلد إلى الجسم ولكي يتخلص الجسم من وجود الخل فيه يتدخل دور الكبد وبالتالي سيدتي أنت بصدد إتلاف كبد طفلك.

أضافت حماية المستهلك ان مادة الخل عبارة عن مزيل للترسبات ولتأكد من ذلك بدخل بيضة في كأس به خل ستلاحظين بعد 10 ساعات اختفاء قشرة البيضة نهائيا. فما بالك وجوده في جسم طفلك الصغير.

كما ان إستعمال الخل بالكمادات ووضعها على رأس الطفل وخصوصا لطفل أقل من سنة. فإن ذلك يؤدي إلى امتصاصه من طرف اليافوخ الأمامي ( الفراغ الذي يكون برأس الطفل). والذي له علاقة وطيدة بالدماغ وبالتالي يمكن لا قدر الله إتلاف الخلايا الدماغية خصوصا لحديثي الولادة.

وإختتمت المنظمة منشورها بأهم طرق الإسعافات الأولية لخفض حرارة الأطفال إستخدام كمادات ماء الصنبور وتخفيف ملابسه.

طالع أيضا: تعفن اللحوم وإخضرارها خلال العيد .. حماية المستهلك توضح