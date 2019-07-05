حمدود: “هذه هي خطة بول بوت للإطاحة بالخضر”

تحدث الدولي الجزائري السابق، محمد حمدود، عن مدرب منتخب غينيا، بول بوت، والطريق التي يتوقع أنّ يعتمد عليها للإطاحة بالمنتخب الوطني.

وصرح محمد حمدود للإذاعة الوطنية: “بول بوت يعرف كيف يحفز لاعبيه وإقحامهم في المباراة، أكيد أنه سيرفع معنوياتهم قبل مواجهة الجزائر”.

وأضاف المدافع السابق لإتحاد العاصمة: “بوت يملك لاعبين سريعين في الخط الأمامي، سيحاول الإستحواذ على وسط الميدان، بوضع أكبر عدد ممكن من لاعبيه في الوسط مع لاعب وحيد في الهجوم”.

وتابع حمدود: “سيحاول إيقاف خطورة لاعبينا المعروفين بالفنيات العالية، على غرار محرز، بلايلي، وبالخصوص بونجاح”.

وأردف محمد حمدود: “يجب على الخضر، عدم منح منتخب غينيا الفرصة لكسب الثقة في النفس، يجب مباغتتهم وعدم السماح لهم بامتلاك الكرة”.

يذكر أن محمد حمدود، سبق له العمل كمساعد للمدرب بول بوت، عندما كان على رأس العارضة الفنية لاتحاد العاصمة.