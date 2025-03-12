حمدود يدعم الطاقم الفني لإتحاد العاصمة

أعلنت إدارة نادي اتّحاد العاصمة، عن تدعيم الطاقم الفني للفريق الأول، بخدمات اللاعب السابق في الفريق، محمد حمدود.

وحسب بيان الفريق، فقد تم تعيين محمد حمدود، اللّاعب السابق للفريق، في منصب مستشار فنّي للطّاقم التدريبي، وذلك عقب توقيعه على عقده مساءَ أمس الأربعاء، بعد متابعته لمباراة الفريق يوم الثلاثاء بملعب بن حداد بالقبّة.

وأوضحت إدارة “سوسطارة”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية النّادي لتعزيز هيكله الفنّي بكفاءاتٍ تمتلك خبرةً ومعرفةً عميقة بتاريخ وهوية الاتّحاد.

وبفضل تجربته كلاعبٍ سابق ودرايته بشؤون النّادي، حيث يعتبرُ التحاق محمد حمدود إضافةً قيّمة لدعم الطّاقم الفنّي في تحقيق الأهداف المسطّرة.