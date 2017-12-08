حمدي:”الفريق عانى نفسيا وبدنيا.. وسنحاول التحضير جيدا للقاء سطيف”

الرياضة
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حمدي:”الفريق عانى نفسيا وبدنيا.. وسنحاول التحضير جيدا للقاء سطيف”
بقلم كريم تيغريمت

حاول مدرب إتحاد العاصمة، ميلود حمدي، خلال الندوة الصحفية، تجاوز التعثر الأخير أمام شبيبة القبائل، معللا ذلك بالتعب نتيجة كثافة رزنامة المباريات.

وقال حمدي عقب نهاية اللقاء:”الفريق عانى من التعب بدنيا ونفسيا”، موضحا:”الآن نفكر في كيفية تقديم مرحلة ثانية أكثر قوة في البطولة”.

وأكد حمدي على أن الفريق يعاني من كثافة المباريات مصرحا:”لا نملك الوقت الكافي للعمل على الجانب التكتيكي بسبب توالي المباريات”.

كما أشار حمدي:”سنحاول التحضير جدا للقاء سطيف بإراحة اللاعبين وعلاج المصابين”، مشيرا أيضا:”على اللاعبين تسيير هاته المرحلة بالشكل اللازم”.

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