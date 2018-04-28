حمدي:”كودري لا يستحق العقوبة ومن إعتدى على شيتة لم يُعاقب”

إستنكر مدرب إتحاد العاصمة، ميلود حمدي، العقوبة المُسلطة على لاعبه حمزة كودري، من طرف لجنة الإنضباط بالإيقاف لسنتين.

وصرح حمدي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت نهاية مواجهة مولودية وهران بملعب عمر حمادي ببولوغين قائلا:

“العقوبات المسلطة على كودري غير مستحقة بتاتا وتفاجئت كثيرا بصدور هذا القرار”.

مضيفا:”لاعب إتحاد بلعباس (يقصد صالح نور الإسلام) إعتدى على شيتة ما بين الشوطين أمام أعين الحكم ولم يعاقب!”.

كما برر حمدي طرد بن غيث قائلا:”حكم لقاء قسنطينة هو من سبب الضغط لبن غيث ودفعه للنرفزة لإخراجه بالبطاقة الحمراء”.