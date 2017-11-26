حمدي: “الفوز على المولودية مهم للاعبين وللجماهير”

أكد “ميلود حمدي” مدرب سوسطارة في ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد، في ملعب عمر حمادي ببولوغين أن نقاط الداربي ستكون مهمة بالنسبة لأصحاب الزي الأحمر والأسود.

وقال حمدي: “لاعبو إتحاد العاصمة محترفين ويدركون أن اللاعبين الكبار يظهرون في المناسبات الكبيرة”.

وأضاف: “الفوز ضد المولودية مهم من الناحية البيسكولوجية، فاللاعبون سيتحررون من كل الضغوطات”.

وتابع حمدي: “أنا متواجد هنا منذ فترة قصيرة وحاولت العمل على تدارك أهم النقائص في الفريق والعودة الى الطريق الصحيح”.

من جهة أخرى يعول المدرب الجديد لـ “سوسطارة” على الدعم الجماهيري لـ “أولاد البهجة” في مباراة الثلاثاء.

وقال: “أنا متأكد أن أنصار الإتحاد سيكونون خلف الفريق في هذه المباراة رغم تراجع نتائج الفريق وهذا نظرا لأهمية نقاط الداربي”.

في نفس السياق، أكد حمدي أنه لا يجب الإهتمام بالتحكيم رغم القرارات الخاطئة في حق الفريق في الجولة الماضية

فقال: “عانينا من التحكيم في مباراتنا ضد الساورة، لكن لايجب الإهتمام بالتحكيم أمام المولودية ونسيان مهمتنا فوق أرضية الميدان”.

وختم كلامه: “المولودية لديها لاعبين يملكون فرديات جيدة لكن نقطة قوتهم تكمن في اللعب الجماعي”