حمدي: “بطولة هذا الموسم مختلفة عن سابقاتها”

إعتبر مدرب إتحاد العاصمة، ميلود حمدي، أن بطولة هذا الموسم مختلفة عن سابقاتها، بالنظر لتواصل المنافسة بين جميع الأندية لآخر جولة.

وصرح حمدي في ندوته الصحفية: “بطولة هذا الموسم مختلفة، بالنظر لإحتدام المنافسة بين كل الأندية لغاية الجولات الأخيرة”.

وأضاف: “إلى حد الساعة لايمكننا تحديد هوية البطل، ونفس الأمر بالنسبة للأندية التي تلعب على البقاء، الفارق جد صغير ما يجعل التكهن صعبا”.

وتابع: “في السابق كان بإمكاننا التكهن ببطل الموسم قبل 10 جولات الأخيرة، مثلما حدث مع إتحاد العاصمة موسم 2015/2016”.

وأردف حمدي: “من هذا المنطلق، نسعى نحن أيضا لمواصلة اللعب بكل جدية لآخر جولة، لإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن”.